Dove vedere Al Hilal Al Shabab tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Al Hilal Al Shabab tv streaming, settima giornata della Saudi Pro League, il massimo campionato dell’Arabia Saudita.

Continua la nuova stagione del massimo campionato saudita. A scendere in campo la formazione allenata da Simone Inzaghi, attualmente al quarto posto in campionato a -4 punti dalla capolista Al Nassr.

Dove vedere Al Hilal Al Shabab tv streaming? Quando si gioca

La partita fra Al Hilal e Al Shabab si giocherà alla Kingdom Arena di Riyadh, venerdì 31 ottobre 2025 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 15.50.

Dove vedere Al Hilal Al Shabab tv streaming? Come seguire la sfida

La sfida Al Hilal e Al Shabab sarà visibile in Italia sia in chiaro che a pagamento. Infatti, dalla stagione 2025/26 la Saudi Pro League avrà ben due piattaforme a trasmettere le migliori partite. Da una parte la conferma di Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre che ha acquisito i diritti esclusivi in chiaro fino al 2027 per trasmettere in diretta in tv e anche in streaming sul sito della tv di Michele Criscitiello le tre migliori partite per giornata della Saudi Pro League.

Dall’altra parte c’è anche Como TV, la piattaforma streaming a pagamento, che manderà in onda le migliori partite del campionato, specialmente le tre squadre che condividono la stessa proprietà, cioè il fondo sovrano PIF: l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, l’Al Hilal di Simone Inzaghi e l’Al Ittihad campione in carica guidata da Karim Benzema.