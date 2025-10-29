VAR, si allarga il protocollo? La proposta IFAB: intervento anche sui secondi gialli

In un periodo non proprio sereno, almeno in Italia, per quanto riguarda il VAR, qualche novità per il sistema di assistenza all’arbitro potrebbe arrivare il 20 gennaio 2026. In quella data, a Londra, si terrà la riunione generale annuale dell’IFAB, l’unico organo con il potere di cambiare le regole del gioco del calcio e, di conseguenza, i limiti di intervento della tecnologia.

In quella occasione si studierà una proposta che allargherebbe il protocollo del VAR. Infatti, è allo studio la possibilità che gli ufficiali di gara preposti al video possano intervenire anche in caso di una doppia ammonizione ingiusta, che porti a un’espulsione. Attualmente il protocollo prevede che una revisione sia possibile solo se si parla di un cartellino rosso diretto, sia in caso fosse giudicata eccessiva la decisione da campo o che l’intervento da espulsione non fosse giudicato tale in presa diretta dall’arbitro in campo.

Un possibile intervento su una seconda ammonizione (solamente nel caso in cui porti a un cartellino rosso errato) è un argomento che da anni è discusso come possibile campo di pertinenza del VAR, visto che il secondo cartellino giallo, con conseguente espulsione, è un episodio chiave e ne cambia irrimediabilmente il suo corso.

Per rimanere dentro i confini del calcio italiano, proprio lo scorso anno il difensore del Milan Tomori fu ammonito la seconda volta per un fallo, ma all’interno di un’azione con un evidente fuorigioco dell’avversario non segnalato. Se l’IFAB darà il via libera per una revisione VAR anche per i secondi gialli, l’arbitro potrà intervenire su errori di questo tipo e ripristinare la parità numerica in campo.