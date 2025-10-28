Bici, calcio femminile e trasparenza: nuove richieste del Consiglio Comunale su San Siro

Parcheggio per le bici, trasparenza nei cantieri e promozione del calcio femminile. Il Consiglio comunale di Milano ha approvato quattro ordini del giorno collegati alla delibera sulla trasformazione della Grande Funzione Urbana di San Siro, nell’ambito del progetto per il nuovo stadio di Inter e Milan.

I documenti toccano temi ambientali, di legalità, trasparenza e parità di genere. Altri due ordini del giorno sono stati invece respinti dall’aula. Il primo testo approvato invita il sindaco e la giunta ad avviare un tavolo di confronto con le società sportive per rivedere le stime sulle quote modali degli spostamenti da e per il nuovo impianto, giudicate «troppo sbilanciate verso l’automobile privata».

L’obiettivo è allineare il progetto agli standard europei in materia di mobilità sostenibile, aumentando la quota di pedonalità e ciclabilità. Tra le proposte, anche la realizzazione del più grande parcheggio per biciclette d’Italia, con almeno 10mila posti attrezzati per bici a pedalata assistita e cargo bike.

Un secondo ordine del giorno riguarda la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose nelle opere connesse alla trasformazione dell’area di San Siro. Il documento invita Palazzo Marino a sollecitare la parte acquirente a dotarsi di sistemi di allerta informatici e di monitoraggio trasparente delle attività, sul modello del sistema SILEG M4 utilizzato per la linea 4 della metropolitana e delle procedure applicate da SIMICO per le opere olimpiche di Milano-Cortina.

Prevista inoltre la sottoscrizione di Protocolli di Legalità con tutti i soggetti istituzionali coinvolti.

Un terzo ordine del giorno vuole garantire la massima trasparenza rispetto alla titolarità effettiva del soggetto acquirente dell’area di San Siro, nel caso in cui questo fosse diverso dalle due società calcistiche o dai fondi RedBird e Oaktree. Il Consiglio chiede quindi che eventuali nuovi veicoli societari rendano pubblica l’identità dei propri titolari effettivi.

Infine, è stato approvato un documento dedicato alla valorizzazione del calcio femminile, che impegna il Comune a promuovere con Milan e Inter l’inclusione delle squadre femminili nei calendari sportivi del nuovo impianto, oltre alla previsione di spazi adeguati e accessibili per allenamenti e partite.