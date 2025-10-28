San Siro, Sala conferma: «Rogito entro venerdì»

«Siamo al punto di pensare che entro venerdì venga fatto il rogito. Ci stiamo lavorando in queste ore con il notaio e con le società». Lo ha dichiarato oggi il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della cerimonia di inaugurazione del nuovo mercato comunale di via Rombon 34.

Il primo cittadino del capoluogo lombardo ha confermato che la firma per il passaggio di proprietà dello stadio di San Siro potrebbe arrivare entro la settimana. Sala ha inoltre commentato l’ordine del giorno approvato in Consiglio comunale per favorire l’uso della bicicletta da parte dei tifosi: «È un’opportunità per far cambiare le abitudini ai tifosi – ha spiegato – ma soprattutto perché a San Siro si può andare in bici, mentre a San Donato sarebbe stato molto difficile».

Il sindaco Sala ha poi continuato parlando del ruolo avuto in questi mesi da Anna Scavuzzo, nominata assessore all’Urbanistica dopo lo scoppio dell’inchiesta della Procura di Milano. «Anna Scavuzzo è con me da nove anni e mezzo e da nove anni e mezzo sta facendo un grande lavoro, quindi quello non può essere in discussione», ha dichiarato il primo cittadino di Milano.

«Ogni contributo va bene e fare qualcosa di nuovo, di più, va assolutamente bene – ha concluso Sala –, ma quello che faremo in queste settimane è un’analisi progetto per progetto, perché da persona seria dal punto di vista amministrativo, non faccio promesse invano. Voglio essere sicuro che poi si possano realizzare. L’unica cosa un po’ stonata è il fatto di mettere in discussione il ruolo dell’assessore».