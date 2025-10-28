La Lazio punta sulla Primavera in chiaro per espandere il progetto media company

Per la prima volta nella storia della Lazio, una gara del settore giovanile biancoceleste sarà trasmessa in contemporanea su tutte le piattaforme ufficiali del club. Domani la sfida di Coppa Italia Primavera tra Lazio e Vicenza segnerà un nuovo traguardo per la Media Company biancoceleste, che trasmetterà l’evento in diretta multipiattaforma per raggiungere l’intero target della fan base laziale.

La partita sarà infatti visibile in esclusiva assoluta su digitale terrestre nel Canale 60 Sportitalia, tramite tasto rosso Lazio Style Channel, il sito sslazio.it, l’App ufficiale S.S. Lazio e Live sui profili social ufficiali (X, Facebook, Instagram, YouTube). Un’iniziativa senza precedenti per la gara della Lazio Primavera, che conferma l’impegno del club nel valorizzare il proprio vivaio e nell’espandere l’offerta digitale e televisiva della Media Company della Lazio.

«La trasmissione in multipiattaforma di un evento del nostro vivaio rappresenta un passo importante nel percorso di crescita della nostra Media Company», ha dichiarato il Direttore della Comunicazione e Strategia della S.S. Lazio, Emanuele Floridi.

«L’obiettivo è rendere ogni contenuto biancoceleste accessibile a tutti i nostri sostenitori, attraverso i diversi canali digitali e televisivi, consolidando un modello di comunicazione moderno, inclusivo e sempre più vicino ai tifosi», ha aggiunto.