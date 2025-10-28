Juve, incontro Comolli-Spalletti: entro domani la decisione per la panchina bianconera

È Luciano Spalletti il grande favorito per la panchina della Juventus dopo l’esonero di Igor Tudor in seguito alla sconfitta, la seconda in campionato, in casa della Lazio.

L’ex commissario tecnico della Nazionale, come riporta Sky Sport, si è incontrato quest’oggi con il direttore generale del club bianconero, Damien Comolli, dopo le valutazione interne alla società. Fra e oggi e domani dovrebbe arrivare una decisione definitiva.

Più defilata, ma comunque da tenere attenzionata, la candidatura di Raffaele Palladino, che si è incontrato con il direttore tecnico bianconero François Modesto, ed è pronto a ritornare in panchina dopo le dimissioni, a sorpresa, dalla Fiorentina alla fine della scorsa stagione per motivazioni personali.

«La Juventus è un grande club, ha una grande storia per cui tutti l’allenerebbero volentieri, potrebbe essere la fortuna di ogni allenatore – ha dichiarato questa mattina Luciano Spalletti –. Se si parla di Juventus il mio sentimento va a Tudor, conosco bene cosa si prova in questi momenti essendoci passato diverse volte. Tudor è una persona bella, nel suo atteggiamento in panchina si vede la costruzione della persona. Allenare la Juve metterebbe a rischio l’amicizia con Totti? Non so quello che ci sarà nel futuro ma niente metterà in discussione la ritrovata amicizia con Totti».