Eredità Agnelli, il presidente della Juve Ferrero propone patteggiamento da 73mila euro

È stata formalizzata nella giornata di ieri in tribunale a Torino la richiesta di patteggiamento presentata dal commercialista Gianluca Ferrero – presidente della Juventus dal 2023 – nell’ambito dell’inchiesta sulla presunta evasione fiscale realizzata intorno alla residenza di Marella Caracciolo, vedova dell’avvocato Gianni Agnelli.

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Stampa e da Open, Ferrero ha proposto il versamento di una sanzione pecuniaria di 73mila euro senza pene accessorie. La procura ha dato parere favorevole. La decisione del giudice è attesa per fine novembre. La vicenda al vaglio della magistratura non riguarda in alcun modo la qualità di presidente del club bianconero del commercialista.