Comunicazioni in ritardo sui nuovi soci: multa alla Samp e inibizione per Tey

Multe e inibizioni per la Sampdoria e i suoi dirigenti, dopo la comunicazione in ritardo sulla nuova composizione della proprietà. La FIGC ha infatti reso noto, con il Comunicato Ufficiale n. 183/AA pubblicato il 24 ottobre 2025, l’esito del procedimento disciplinare n. 1255 pf 24-25 che ha coinvolto i vertici della Sampdoria e alcuni rappresentanti della società acquirente Kick Off Ventures S.A.

L’inchiesta della Procura Federale riguardava il mancato rispetto dei termini previsti dall’art. 20-bis delle Norme Organizzative Interne della FIGC (N.O.I.F.) in relazione alla trasmissione alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) della documentazione necessaria per l’acquisizione delle partecipazioni societarie che fanno capo al club blucerchiato.

Secondo quanto riportato nel provvedimento, la documentazione relativa al trasferimento – definito il 7 ottobre 2024 – di 21.970.980 azioni della Gestio Capital Ltd a Kick Off Ventures S.A., nonché ai requisiti di onorabilità e alle referenze bancarie dei soci e rappresentanti dell’acquirente, è stata depositata oltre il termine di 15 giorni previsto dalla normativa. Analoga irregolarità è stata riscontrata nella comunicazione della successiva cessione interna delle quote di Kick Off Ventures S.A., datata 18 novembre 2024, con la quale Joseph Tey Wei Jin è divenuto socio unico.

Per tali violazioni, la Procura Federale ha contestato agli amministratori della Sampdoria – Matteo Manfredi (Presidente) e Raffaele Fiorella (Amministratore Delegato) – l’omessa vigilanza sul corretto adempimento degli obblighi documentali. Contestazioni analoghe sono state mosse ai rappresentanti della Kick Off Ventures S.A.: Nathan Thomas Barry Walker, Elena Guaraldi, Pierre Xavier Goffinet e Joseph Tey Wei Jin.

Le parti hanno raggiunto un accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, quindi un patteggiamento. Le sanzioni applicate sono le seguenti: