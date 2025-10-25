Laporta: «Lo stop per Villarreal-Barça a Miami ha danneggiato il campionato»

Joan Laporta ha parlato a Mundo Deportivo durante il XV Congresso delle Peñas Barcelonistas di Andalusia, Ceuta e Melilla, che si è svolto a Huelva. In un clima festoso, il presidente blaugrana si è mostrato sereno ma determinato in vista del Clásico contro il Real Madrid, affrontando anche il tema più delicato degli ultimi giorni: la cancellazione del match che avrebbe dovuto disputarsi a Miami.

“Noi accettiamo quello che decide LaLiga, ma non sono d’accordo con la motivazione secondo cui si sarebbe adulterata la competizione,” ha dichiarato Laporta. “Era un’iniziativa per promuovere la Liga e generare nuove entrate, un’opportunità per dare visibilità internazionale al nostro calcio. Contro il Villarreal stavamo vivendo un buon momento, e quella partita sarebbe stata anche un’occasione economica importante”.

Il presidente ha sottolineato che l’iniziativa avrebbe avuto benefici concreti per tutti i club coinvolti: “Avremmo ottenuto nuove sponsorizzazioni e promosso l’immagine del Barcellona e della Liga. Capisco le posizioni della AFE, dei giocatori e anche del Real Madrid, che ha portato il caso al CSD, ma credo che la decisione finale abbia danneggiato il campionato”.

Il numero uno blaugrana si è poi concentrato sulla sfida di domani contro il Real Madrid: “In un Clásico i giocatori vogliono sempre dare il massimo. Sono convinto che ci regaleranno una gioia, possiamo vincere al Bernabéu come abbiamo già fatto in passato. Li vedo molto motivati e concentrati. Non mi stancherò mai di vedere vincere il Barça. Per noi non è solo sport: è identità, è emozione, è la nostra ragione di essere”.

Il numero uno blaugrana ha concluso parlando dell’assenza di Hansi Flick in panchina, squalificato dopo l’espulsione rimediata nell’ultima gara: “Il mister sa che non potrà esserci, anche se abbiamo presentato un ultimo ricorso. È incredibile che sia stato ammonito per aver applaudito: certe decisioni andrebbero riviste, ma Hansi l’ha presa con sportività”.