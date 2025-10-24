Supplementari e squalifiche: il regolamento della Supercoppa italiana 2025

Tutto pronto a Riyadh per l’inizio della Supercoppa italiana. La EA Sports FC Supercup vedrà Atalanta, Inter, Juventus e Milan affrontarsi sul terreno di gioco dell’Al-Awwal Park per conquistare la 37ª edizione del trofeo organizzato dalla Lega Serie A.

Lo schema delle gare è il seguente:

Semifinale A: Inter – Atalanta, 2 gennaio 2025 ore 22.00 local time – ore 20.00 italiane;

Semifinale B: Juventus – Milan, 3 gennaio 2025 ore 22.00 local time – ore 20.00 italiane;

Finale: vincitrice Semifinale A – vincitrice Semifinale B, 6 gennaio 2025 ore 20.00 italiane

Regolamento Supercoppa italiana, le sostituzioni

Durante la gara, sarà consentita l’effettuazione di un massimo di cinque sostituzioni per ciascuna squadra, utilizzando al massimo tre interruzioni, oltre all’intervallo previsto tra i due tempi di gioco. Si precisa che, laddove le due squadre effettuino una sostituzione nello stesso momento, questa verrà considerata un’interruzione della gara utilizzata per le sostituzioni da entrambe le squadre. Ogni società dovrà indicare nella lista di gara da consegnare all’arbitro un massimo di 26 calciatori, dei quali 11 inizieranno la gara e i rimanenti saranno designati quali riserve.

Regolamento Supercoppa italiana, niente supplementari

La Competizione prevede la disputa di 3 gare (due Semifinali e la Finale) in tre giorni di gara. In ciascuna gara se, al termine dei 90 minuti regolamentari, il risultato sarà in parità, l’arbitro provvederà a far battere i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio” al paragrafo: “Procedure per determinare la squadra vincente di una gara” (non è prevista la disputa dei tempi supplementari).

Regolamento Supercoppa italiana, VAR e GLT

Nelle gare è previsto l’utilizzo dei sistemi Goal Line Technology (GLT), Video Assistant Referees (VARs) e Semi-Automated Offside Technology (SAOT).

Regolamento Supercoppa italiana, le squalifiche e le ammonizioni

Ad integrazione e parziale deroga di quanto previsto dall’articolo 19 del CGS, la sanzione della squalifica, fatta salva quella a tempo determinato di cui all’art. 9, comma 1, lettera f) del CGS, inflitta dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di campionato organizzate dalle Leghe professionistiche, non dovrà essere scontata nelle gare di Supercoppa, ma solo nella prima gara di campionato successiva alle stesse.

In considerazione di quanto previsto al capoverso che precede, gli effetti previsti all’art. 9, comma 5, del CGS, in merito alle ammonizioni comminate, anche durante le gare di Supercoppa, avranno efficacia nelle successive gare di campionato.

Eventuali squalifiche inflitte in relazione alle gare di Supercoppa, che non possano essere scontate, in tutto o in parte, nella medesima edizione nella quale sono state comminate, dovranno essere scontate, anche per il solo residuo, nelle successive gare di campionato, fermo restando che, alle stesse, si aggiungeranno quelle inflitte in campionato che non siano ancora state scontate prima dell’inizio della Supercoppa.

Si riporta, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la seguente casistica al fine di fugare ogni eventuale dubbio: