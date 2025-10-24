Nel pomeriggio di ieri è andato in scena un Consiglio comunale incentrato su San Siro. Nell’aula di Palazzo Marino si sono discussi gli ordini del giorno relativi al progetto di Inter e Milan per il nuovo stadio e su come sfruttare le risorse economiche derivanti dalla vendita del Meazza e delle aree limitrofe.

Come riporta l’edizione odierna de Il Giornale, è stato approvato un ordine del giorno, grazie a 20 voti a favore, è quello sottoposto al Consiglio da consigliere Marco Mazzei (Lista Sala) che chiede alla giunta di «avviare un tavolo di lavoro con le società per proporre di realizzare, all’interno del nuovo stadio» realizzato accanto al Meazza «il parcheggio bici più grande d’Italia, con almeno 10mila posti sicuri e attrezzati per bici a pedalata assistita e cargo bike».

Durante il suo intervento in Consiglio, lo stesso Mazzei, coordinatore della task force per la Mobilità attiva creata dal sindaco Sala, ha sottolineato come parcheggi di questo tipo «sono diffusi in Europa, in Olanda ad esempio sono una normalità, questa indicazione non è una provocazione ma serve a indicare la strada: vorremmo che gli spostamenti verso lo stadio fossero fati principalmente a piedi, in bici e con i mezzi pubblici». Questo ordine del giorno è stato sottoscritto anche dai consiglieri Pd Alessandro Giungi e Angelo Turco. Il verde Carlo Monguzzi invece l’ha definito «oltre il dadaismo. Cementifichiamo un parco pubblico, demoliamo il Meazza, ma facciamo il più grande parcheggio bici e siamo tutti contenti».

Un ordine del giorno, auspicato avanti dalla maggioranza di centrosinistra che si era spaccata sulla delibera di vendita, su come i ricavi saranno utilizzati, è stato trasformato in delibera, con un percorso più lungo così da garantire un confronto strutturato fra i vari consiglieri, provando a raggiungere un accordo, ma prima deve passare da Commissione e Consiglio, andando oltre la data del rogito che Inter e Milan dovranno fare entro il 10 novembre.

Infine, il Consiglio ha bocciato invece l’odg presentato dal capogruppo della Lega, Alessandro Verri che chiedeva di destinare i fondi su progetti di riqualificazione e sicurezza nel quartiere San Siro e per rigenerare i caseggiati popolari di Aler.