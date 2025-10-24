La Lega Serie A ha svelato date e orari ufficili della prossima Supercoppa italiana, che si disputerà il prossimo dicembre nuovamente in Arabia Saudita.
“Le gare per l’aggiudicazione della Supercoppa italiana 2025/2026 – si legge nella nota della Lega Serie A -, denominata ufficialmente EA SPORTS FC Supercup, trentottesima edizione del trofeo, si disputeranno a Riyadh (Arabia Saudita), presso l’Al-Awwal Park, da giovedì 18 a lunedì 22 dicembre 2025 tra le Società:
- SSC Napoli: Società Campione d’Italia Serie A Enilive 2024/2025
- Bologna FC: Società Vincitrice Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025
- FC Internazionale: Società seconda classificata nel Campionato Serie A Enilive 2024/2025
- AC Milan: Società Finalista Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025
Il presente elenco rappresenta l’ordine di ranking tra le suddette Società e determina altresì l’ordine di svolgimento della gara di Finale.
Lo schema delle gare è il seguente:
- Semifinale A (vincitrice Serie A – finalista Coppa Italia): Napoli – Milan, 18 dicembre 2025 ore 22.00 local time – ore 20.00 italiane
- Semifinale B (vincitrice Coppa Italia – seconda classificata Serie A): Bologna – Inter, 19 dicembre 2025 ore 22.00 local time – ore 20.00 italiane
- Finale: vincitrice Semifinale A – vincitrice Semifinale B, 22 dicembre 2025 ore 22.00 local time – ore 20.00 italiane (l’ordine di svolgimento della Finale è determinato dal ranking di cui sopra)