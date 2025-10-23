In attesa del rogito, che Inter, Milan e Comune di Milano dovrebbero firmare nelle prossime settimane, un avvocato milanese ha depositato alla Soprintendenza ai beni culturali una richiesta di verifica della sussistenza di un provvedimento di tutela per lo stadio di San Siro, che è stato venduto ai club, per l’esistenza del vincolo sul secondo anello dell’impianto che scatterà ufficialmente il 10 novembre.

«A mio avviso l’intero stadio Meazza è meritevole di tutela non solo il secondo anello – spiega l’avvocato in una mail indirizzata al Consiglio notarile di Milano e al notaio che si dovrà occupare del rogito –, visto che preserva la memoria della comunità nazionale e del suo territorio, ed è oggetto di utilizzo per la promozione dello sviluppo della cultura, si pensi anche alla cultura musicale».

Il rogito del Meazza, dopo l’approvazione della delibera di vendita dello stadio dal Comune a Inter e Milan, dovrà arrivare entro il 10 novembre altrimenti scatterà il vincolo. «L’incertezza sulla data di inizio della decorrenza» del vincolo, «a mio avviso non cambia il problema in quanto sussiste comunque già una presunzione del vincolo», spiega ancora l’avvocato.

Nella sua istanza, il legale ha chiesto quindi di attivare la tutela del Meazza in quanto proprio la Soprintendenza stessa si è già espressa in questo senso, anticipando come richiesto dal Comune che dal 10 novembre il secondo anello sarà tutelato. L’avvocato invita anche il notaio che si dovrebbe occupare del rogito a non procedere. «La invito a valutare di non procedere alla stipula del rogito in considerazione del fatto che il secondo anello dello stadio Meazza, verosimilmente, ha già maturato i requisiti di sottoponibilità al vincolo, in ogni caso – scrive l’avvocato –, la invito ad attendere il riscontro della Soprintendenza alla mia istanza di verifica dei suddetti presupposti sull’intera struttura dello stadio».