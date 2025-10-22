La UEFA festeggia lo stop a Villarreal-Barça a Miami: «Nostra posizione chiara»

Il dietrofront della Liga in merito alla partita Villarreal-Barcellona a Miami è stato accolto con grande soddisfazione da parte della UEFA, che nelle settimane scorsa aveva data il suo via libera. Un via libera da intendersi in maniera del tutto eccezionale, comprendendo anche Milan-Como a Perth, impegno in Australia della Serie A che rimane confermato.

«La UEFA accoglie con favore la decisione della Liga. La nostra posizione riguardo alle partite di campionato giocate all’estero resta chiara», si legge in un comunicato diffuso dalla UEFA e riportato dal quotidiano spagnolo AS.

Nelle scorse settimane, la UEFA in una nota aveva «ribadito la sua netta opposizione a che le partite dei campionati nazionali si disputino fuori dal paese d’origine. Dopo la riunione del suo Comitato Esecutivo a Tirana il mese scorso, la UEFA ha svolto nuove consultazioni con le parti interessate per valutare la portata delle implicazioni della questione, a seguito delle richieste ricevute dalle federazioni calcistiche di Spagna e Italia. Queste consultazioni hanno confermato la mancanza generalizzata di sostegno già espressa da tifosi, altre leghe, club, giocatori e istituzioni europee riguardo al concetto di spostare all’estero le partite dei campionati nazionali».

Lo stesso presidente Aleksander Ceferin si era espresso in toni contrari a tale eventualità: «Le partite di campionato devono giocarsi in casa; qualsiasi altra misura priverebbe i tifosi più fedeli dei propri diritti e potrebbe introdurre elementi di distorsione nelle competizioni. Le nostre consultazioni hanno confermato la portata di queste preoccupazioni. Desidero ringraziare le 55 federazioni nazionali per il loro impegno costruttivo e responsabile su un tema così delicato. Il nostro impegno è chiaro: proteggere l’integrità dei campionati nazionali e garantire che il calcio resti radicato nel proprio contesto locale».