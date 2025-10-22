L’imprenditore ceco Michal Strnad, proprietario del gruppo industriale e tecnologico europeo CSG e con un patrimonio attuale di 10,7 miliardi di dollari secondo Forbes, è entrato nel capitale del Viktoria Plzen, prossimo avversario della Roma in Europa League. L’accordo, firmato recentemente, prevede l’acquisizione – attraverso la sua società Palatua a.s – di una quota di maggioranza nella FC Viktoria Plzen, a.s., società proprietaria del club.

Il Viktoria Plzen è uno dei principali club in Repubblica Ceca, stabilmente presente nelle competizioni europee e impegnato nell’edizione in corso della UEFA Europa League. Il completamento dell’operazione è soggetto all’approvazione dell’Autorità Antitrust Ceca (ÚOHS). Adolf Sadek resterà presidente del consiglio di amministrazione e principale dirigente del club.

Si tratta di un investimento personale di Michal Strnad, non collegato al gruppo industriale e tecnologico CSG, di cui è proprietario. Pertanto, il Viktoria Plzeň non entrerà a far parte del gruppo CSG. La società Palatua a.s., interamente controllata da Michal Strnad, acquista la partecipazione nella Viktoria Plzeň, a.s. dall’attuale proprietario, la società austriaca FCVP GmbH. Adolf Sadek manterrà una quota di minoranza, così come l’imprenditore svizzero Martin Dellenbach. Il valore dell’operazione non è stato reso pubblico.

Michal Strnad ha commentato: «Il Viktoria Plzen è un club con una storia ricca e un’enorme importanza per la città di Plzeň e per l’intera regione. È un onore per me diventare parte di questa storia calcistica e proseguire l’eccellente lavoro svolto dal club in passato. Voglio assicurare a tutti i tifosi che il mio obiettivo è mantenere il club stabilmente ai vertici del calcio ceco e garantirne la partecipazione regolare alle competizioni europee. Riconosco inoltre l’importanza della collaborazione con la città di Plzen e con la sua amministrazione, con cui continueremo a cooperare strettamente per lo sviluppo del calcio a Plzen».

Tuttavia, le priorità del nuovo azionista di maggioranza non si concentrano solo sulle competizioni di vertice, infatti Strnad aggiunge: «Non si tratta solo di calcio di alto livello. La mia ambizione è quella di fornire il massimo sostegno all’accademia calcistica del Viktoria Plzen. Credo che il futuro del calcio ceco risieda nei giovani, e il Viktoria può certamente svolgere un ruolo chiave in questo processo. Il mio obiettivo non è il successo a breve termine, ma lo sviluppo sostenibile e duraturo del club, sia dal punto di vista sportivo che economico. Voglio che il Viktoria non sia solo un club calcistico, ma anche un marchio forte che ispiri i giovani giocatori e rappresenti Plzeň e il calcio ceco in Repubblica Ceca e in Europa».

Adolf Sadek continuerà a essere presidente del consiglio di amministrazione e principale dirigente del club, figura che il nuovo proprietario considera una garanzia di continuità e in cui ripone piena fiducia. Su questo, Strnad afferma: «Ho grande stima di Adolf Sadek. Grazie a lui, il Viktoria Plzen è riuscito a superare la crisi attraversata tre anni fa. Il club è fortunato ad avere una personalità così forte alla guida. Sadek continuerà ad avere la piena responsabilità della gestione e dello sviluppo del club, indipendentemente dal cambiamento nella proprietà». Adolf Sadek commenta: «Sono felice che il Viktoria Plzeň potrà contare su un solido proprietario ceco, che ha costruito un gruppo industriale globale con radici in Repubblica Ceca. Si apre un nuovo capitolo per il calcio di Plzeň. Sono entusiasta di collaborare con Michal Strnad».

Martin Dellenbach, azionista di minoranza e attuale membro del consiglio di amministrazione, aggiunge «Insieme al nuovo azionista e ad Adolf Sadek continueremo a sviluppare il Viktoria Plzen con una strategia chiara, incentrata sulla crescita dei giovani talenti e sulla sostenibilità economica. Siamo pronti a costruire sul lavoro fatto finora e a fare un ulteriore passo verso un futuro di successo per il club».