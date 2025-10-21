Supercoppa italiana, per il 2026 spunta l’idea Washington in estate

La Supercoppa italiana a casa di Trump? È una delle ipotesi emerse durante gli incontri istituzionali che il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, e l’amministratore delegato Luigi De Siervo hanno avuto negli Stati Uniti in occasione del 50º anniversario della National Italian American Foundation (Niaf).

Nel corso della cena di gala di venerdì è arrivata una proposta curiosa, avanzata da Paolo Zampolli, imprenditore milanese, diplomatico presso le Nazioni Unite e inviato speciale per le partnership globali degli Stati Uniti, nominato direttamente da Donald Trump, di cui è un grande amico. L’idea? Organizzare la prossima finale di Supercoppa Italiana a Washington, con l’ex presidente USA presente alla cerimonia di premiazione.

Quella di dicembre sarà infatti l’ultima edizione ospitata in Arabia Sauditam, che si giocherà per la terza volta consecutiva con il format della Final Four. La prima volta fu l’Inter a trionfare, mentre nella seconda occasione (l’ultima) ebbe la meglio il Milan.

Trump avrebbe espresso disappunto per l’esclusione di Washington tra le città che ospiteranno le partite del Mondiale 2026. Venerdì Simonelli porterà la proposta al Consiglio di Lega, che dovrà anche stabilire se mantenere il format a quattro squadre o tornare alla formula tradizionale. In ogni caso, la Supercoppa tornerebbe a disputarsi nel periodo estivo.