DAZN, quasi 6,3 mln di spettatori nel 7° turno di Serie A: tre gare al top

La stagione 2025/26 del campionato di calcio di Serie A prosegue con ottimi dati sugli ascolti per DAZN (principale titolare dei diritti televisivi del torneo fino al 2029) e mette a segno un nuovo record: il settimo turno supera il muro dei 6 milioni.

La giornata che si è conclusa nella serata di ieri con Cremonese-Udinese ha sfiorato i 6,3 milioni di spettatori (6.282.266), e va a consolidare una media cumulata di 5,4 milioni che è in linea con quella stagione 2022/23 quando c’era un sistema di co-esclusive differente.

I match in esclusiva su DAZN spingono l’audience: la partita della domenica sera, Milan-Fiorentina, è stata quella più vista con 1.420.364 spettatori (lo scorso anno aveva totalizzato, nello stesso orario, 1.140.935), seguita dalla sfida Como-Juventus che ha totalizzato 1.238.583 spettatori.

Roma-Inter, invece, nonostante la co-esclusiva, ha registrato una buona performance, chiudendo a quasi 1.100.000 spettatori (1.054.624) confermandosi un appuntamento di rilievo per gli appassionati.

DAZN spettatori settima giornata – I dati dell’ultimo turno

Di seguito, gli ascolti partita per partita: