DAZN, quasi 6,3 mln di spettatori nel 7° turno di Serie A: tre gare al top

La stagione 2025/26 del campionato di calcio di Serie A prosegue con ottimi dati sugli ascolti per DAZN (principale titolare dei diritti televisivi del torneo fino al 2029) e mette a segno un nuovo record: il settimo turno supera il muro dei 6 milioni.
La giornata che si è conclusa nella serata di ieri con Cremonese-Udinese ha sfiorato i 6,3 milioni di spettatori (6.282.266), e va a consolidare una media cumulata di 5,4 milioni che è in linea con quella stagione 2022/23 quando c’era un sistema di co-esclusive differente.
I match in esclusiva su DAZN spingono l’audience: la partita della domenica sera, Milan-Fiorentina, è stata quella più vista con 1.420.364 spettatori (lo scorso anno aveva totalizzato, nello stesso orario, 1.140.935), seguita dalla sfida Como-Juventus che ha totalizzato 1.238.583 spettatori.
Roma-Inter, invece, nonostante la co-esclusiva, ha registrato una buona performance, chiudendo a quasi 1.100.000 spettatori (1.054.624) confermandosi un appuntamento di rilievo per gli appassionati.
DAZN spettatori settima giornata – I dati dell’ultimo turno
Di seguito, gli ascolti partita per partita:
- Lecce-Sassuolo – 105.831 spettatori
- Pisa-Verona – 79.804 spettatori
- Torino-Napoli – 945.236 spettatori
- Roma-Inter – 1.054.624 spettatori (co-esclusiva con Sky)
- Como-Juventus – 1.238.583 spettatori
- Genoa-Parma – 54.406 spettatori
- Cagliari-Bologna – 187.565 spettatori
- Atalanta-Lazio – 533.243 spettatori (co-esclusiva con Sky)
- Milan-Fiorentina – 1.420.364 spettatori
- Cremonese-Udinese – 254.415 spettatori (co-esclusiva con Sky)