La storia insieme continua: Daniele Rugani ha rinnovato il contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2028, legando sempre più il suo futuro e la sua carriera ai colori bianconeri. Un cammino comune iniziato nel 2012, quando Rugani ha varcato per la prima volta i cancelli di Vinovo per indossare la maglia della Juventus, iniziando il suo percorso con la squadra Primavera.

Entrato a fare parte della rosa bianconera stabilmente a partire dal 2015, Rugani è rimasto in bianconero fino al 2020, quando è stato prestato prima al Rennes e poi al Cagliari. Tornato alla Juventus nel 2021, è rimasto in Piemonte altre tre stagioni prima di un’esperienza con la maglia dell’Ajax.

Adesso l’ulteriore rinnovo, che prolunga il contratto – in scadenza nel 2026 – fino al 2028. Ma quanto costa Rugani alla Juve? Il suo valore residuo a bilancio al 30 giugno 2025 era pari a 291mila euro (la quota ammortamento di questa stagione, considerando il contratto in scadenza). Con il prolungamento, l’ammortamento scende tuttavia a quota 97mila euro circa.

Per quanto riguarda invece lo stipendio, non sono note le cifre del rinnovo. Se l’ingaggio rimanesse stabile a 1,8 milioni di euro (3,33 milioni di euro lordi), il costo complessivo per la stagione in corso ammonterebbe a 3,43 milioni di euro circa.