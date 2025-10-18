Barcellona, tra maglia e stadio: da Spotify nuovi ricavi per 380 milioni fino al 2030

In attesa di giocare la prima partita nel nuovo Spotify Camp Nou, il Barcellona e la piattaforma musicale hanno annunciato il rinnovo della loro partnership, che comprende oltre ai naming rights dello stadio anche la sponsorizzazione delle maglie, fino al 2030.

Come riporta il quotidiano catalano Mundo Deportivo, il nuovo contratto, che entrerà in vigore dal 2026 (data di scadenza di quello in essere), prevede la continuazione della sponsorizzazione delle maglie, sia da gioco che di allenamento, di tutte le formazioni maschili e femminili, fino al 2030. Mentre l’accordo per i namingh rights del Camp Nou rimarrà valido fino al 2034, come già previsto.

L’accordo per il main sponsor garantirà al Barcellona un ricavo complessivo, dal 2026 al 2030, di circa 380 milioni di euro. Nel dettaglio Spotify verserà nelle casse del club catalano presieduto da Joan Laporta una cifra annua che si aggira sui 65 milioni di euro per la sponsorizzazione delle squadre maschili e femminili, più altri 10 milioni per quelle di allenamento. In totale, dunque, 75 milioni a stagione per quattro anni, per un totale di 300 milioni di euro.

A questa cifra si aggiungono anche i 20 milioni all’anno per l’intitolazione dello stadio fra il 2026 e il 2030, per un totale di 80 milioni. Ma, come detto, l’accordo per i naming right del Camp Nou è valido fino al 2034, e fino a quell’anno il Barça continuerà a incassare altri 20 milioni a stagione, facendo salire la cifra di altri 80 milioni così da portare l’ammontare totale dell’accordo con Spotify a 460 milioni di euro complessivi.

Attualmente, il contratto in essere con Spotify per la sponsorizzazione della maglia da allenamento e da gioco, che scadrà nel 2026, porta in dote circa 62,5 milioni di euro annui più altri 5 per i naming rights dello stadio, anche se questo non è ancora stato aperto al pubblico. Quindi si tratta di un doppio sostanzioso aumento quello ottenuto dal Barça dalla piattaforma musicale in attesa che i cancelli del nuovo Camp Nou si aprano.