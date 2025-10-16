Durante l’incontro in Comune con gli architetti Lord Norman Foster e David Manica, incaricati per il progetto del nuovo San Siro di Inter e Milan, «abbiamo parlato dell’intenzione di lavorare bene, in fretta e cooperando». Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

«Norman Foster e anche Manica hanno grande esperienza e reputazione negli stadi – ha continuato il primo cittadino del capoluogo lombardo –. Ci siamo detti che, va bene tutto, ma bisogna arrivare per il campionato 2031-2032 per poter ospitare a fine campionato gli Europei qua a Milano».

Entro la fine di ottobre, infine, è atteso il rogito da parte di Inter e Milan per concludere l’acquisto dello stadio Meazza e delle aree limitrofe così come previsto dal contratto di vendita messo a punto dal Comune dopo l’integrazione delle delibere votate durante il Consiglio comunale che ha approvato, non senza polemiche, della delibera per la cessione dell’area.