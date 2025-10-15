Da Yildiz a Guler e Pio Esposito: i 25 candidati al premio Golden Boy 2025

Quest’oggi è stata svelata la lista dei 25 finalisti del premio European Golden Boy 2025 riservato al miglior Under 21. La cornice è stata quella della Badia di San’Andrea, a Genova, nel convitto sportivo più antico d’Italia.
A comporre la lista dei 25 finalisti al premio sono i primi 20 giocatori del Golden Boy Index – classifica stilata da Football Benchmark, data & analytics partner del premio, a eccezione del fenomemo del Barcellona, escluso quest’anno, come prevede il regolamento, per aver già conquistato il premio. A questi si aggiungono cinque wild card assegnate dalla redazione del quotidiano Tuttosport.
Di seguito i 25 finalisti per l’edizione 2025, con Kenan Yildiz, Francesco Pio Esposito e Giovanni Leoni presenti:
- Pau Cubarsi – Barcellona
- Desiré Doué – PSG
- Dean Huijsen – Real Madrid
- Kenan Yildiz – Juventus
- Miles Lewis-Kelly – Arsenal
- Warren Zaire-Emery – PSG
- Arda Guler – Real Madrid
- Franco Mastantuono – Real Madrid
- Ethan Nwaneri – Arsenal
- Jorrel Hato – Chelsea
- Geovany Quenda – Sporting Lisbona
- Estevao – Chelsea
- Leny Yoro – Manchester United
- Senny Mayulu – PSG
- Nico O’Reilly – Manchester City
- Eliesse Ben Seghir – Bayer Leverkusen
- Victor Froholdt – Porto
- Lucas Bergvall – Tottenham
- Archie Gray – Tottenham
- Mamadou Sarr – Strasburgo
- Jobe Bellingham – Borussia Dortmund (Wild Card)
- Francesco Pio Esposito – Inter (Wild Card)
- Rodrigo Mora – Porto (Wild Card)
- Giovanni Leoni – Liverpool (Wild Card)
- Aleksander Stankovic – Club Brugge (Wild Card)