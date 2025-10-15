Da Yildiz a Guler e Pio Esposito: i 25 candidati al premio Golden Boy 2025

Tutti i calciatori Under 21 finalisti per l’edizione di quest’anno.

yildiz
Kenan Yildiz (Photo by Francois Nel/Getty Images)

Quest’oggi è stata svelata la lista dei 25 finalisti del premio European Golden Boy 2025 riservato al miglior Under 21. La cornice è stata quella della Badia di San’Andrea, a Genova, nel convitto sportivo più antico d’Italia.

A comporre la lista dei 25 finalisti al premio sono i primi 20 giocatori del Golden Boy Index – classifica stilata da Football Benchmark, data & analytics partner del premio, a eccezione del fenomemo del Barcellona, escluso quest’anno, come prevede il regolamento, per aver già conquistato il premio. A questi si aggiungono cinque wild card assegnate dalla redazione del quotidiano Tuttosport.

Di seguito i 25 finalisti per l’edizione 2025, con Kenan Yildiz, Francesco Pio Esposito e Giovanni Leoni presenti:

  • Pau Cubarsi – Barcellona
  • Desiré Doué – PSG
  • Dean Huijsen – Real Madrid
  • Kenan Yildiz – Juventus
  • Miles Lewis-Kelly – Arsenal
  • Warren Zaire-Emery – PSG
  • Arda Guler – Real Madrid
  • Franco Mastantuono – Real Madrid
  • Ethan Nwaneri – Arsenal
  • Jorrel Hato – Chelsea
  • Geovany Quenda – Sporting Lisbona
  • Estevao – Chelsea
  • Leny Yoro – Manchester United
  • Senny Mayulu – PSG
  • Nico O’Reilly – Manchester City
  • Eliesse Ben Seghir – Bayer Leverkusen
  • Victor Froholdt – Porto
  • Lucas Bergvall – Tottenham
  • Archie Gray – Tottenham
  • Mamadou Sarr – Strasburgo
  • Jobe Bellingham – Borussia Dortmund (Wild Card)
  • Francesco Pio Esposito – Inter (Wild Card)
  • Rodrigo Mora – Porto (Wild Card)
  • Giovanni Leoni – Liverpool (Wild Card)
  • Aleksander Stankovic – Club Brugge (Wild Card)

