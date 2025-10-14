Si avvicina il passaggio dello stadio Giuseppe Meazza sotto il controllo diretto di Milan e Inter. I due club milanesi stanno definendo la struttura societaria che gestirà l’intero progetto, dalla proprietà dei terreni e dei diritti edificatori fino alla costruzione del nuovo impianto.

In attesa del rogito, previsto per la fine di ottobre, secondo quanto riportato da Radiocor l’ultima arrivata nella galassia di newco è la Stadio San Siro Spa, società alla quale verranno affidate la titolarità dell’area e la realizzazione materiale del nuovo stadio.

La nuova Spa è controllata al 100% da Nsm Holding, la joint venture paritetica costituita da Red Stadco Srl (veicolo legato al Milan) e Blueco Srl (riconducibile all’Inter). Nel consiglio di amministrazione della holding siedono rappresentanti dei due club e dei rispettivi fondi di riferimento: RedBird per il Milan e Oaktree per l’Inter.

La Stadio San Siro Spa conta sei membri nel CdA, tre per club:

Katherine Ralph (Global Opportunities strategy Managing Director di Oaktree ), scelta come presidente;

), scelta come presidente; Massimiliano Catanese (Chief of Staff e membro del CdA dell’ Inter );

); Carlo Ligori (Associate per la strategia Global Opportunities di Oaktree );

Filippo Guidotti Mori (direttore amministrativo e finanziario del Milan );

); Stefano Cocirio (CFO del Milan ), che è presidente invece di Nsm Holding;

), che è presidente invece di Nsm Holding; Francesco Bramante (Senior Associate di RedBird).

In particolare, sarà proprio la Stadio San Siro Spa ad acquistare dal Comune di Milano “i beni e le aree” relativi al progetto, spiega Radiocor. Lo statuto della nuova società prevede un oggetto sociale molto ampio, che va dalla demolizione di edifici e costruzione di impianti sportivi alla realizzazione di opere di urbanizzazione, fino alla gestione di eventi e progetti immobiliari.

Tra le attività contemplate figurano anche la gestione di palestre, piscine, gallerie commerciali, bar, ristoranti, pizzerie, centri estetici e servizi legati alla salute — un ventaglio di attività che rispecchia pienamente la visione del futuro “nuovo San Siro” condivisa da Milan e Inter.