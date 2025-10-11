Serie A, Chiellini in pole per sostituire Calvo come consigliere federale

Giorgio Chiellini è il grande favorito nella corsa per rimpiazzare in Consiglio federale Francesco Calvo, ex manager della Juventus che, lasciando il club bianconero in direzione Aston Villa, ha perso il posto nell’organismo di governo della Federcalcio. Lo riporta l’edizione odierna de La Repubblica.

Le regole della Lega serie A, la cui assemblea si riunirà il prossimo 3 novembre, prevedono che, per occupare il seggio vacante in Consiglio federale, si tenga una nuova votazione. Oltre all’ex capitano della Juve e dell’Italia campione d’Europa, sono in corsa l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali e il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani.

Tuttavia entrambi, in nome dell’unità dell’assemblea, potrebbero farsi da parte. Da un lato, la logica vuole che a un dirigente della Juve possa succederne un altro, con Chiellini che dal 4 giugno scorso è stato nominato Director of Football Strategy del club bianconero. Dall’altro, la compagine di Serie A in Consiglio federale è coesa come non mai.

L’unità del trio Calvo, Marotta (presidente dell’Inter) e Campoccia (vicepresidente dell’Udinese) ha portato a risultati importanti, come l’accordo con l’Associazione Calciatori (Aic) in base al quale, in caso di retrocessione in serie B, lo stipendio dei calciatori viene ridotto del 25%. Una vittoria per le squadre medio-piccole, rappresentate da Campoccia.

Per questo ci si attende che Carnevali e Sticchi Damiani possano farsi da parte. Uno scontro non è conveniente, sia per il rischio di commissariamento in caso di mancato accordo; sia perché la prossima partita che il Consiglio dovrà affrontare riguarda la Serie A: ottenere maggiore flessibilità nel passaggio dei giocatori dalle prime squadre alle seconde.