Ambientalisti e residenti chiedono al TAR di annullare la delibera sulla vendita di San Siro

L’associazione Gruppo Verde San Siro, insieme a oltre cento abitanti della zona San Siro, assistiti dagli avvocati Stefano Nespor e Federico Boezio, hanno notificato motivi aggiunti al ricorso che già avevano in precedenza proposto. E’ quanto si legge in una nota che si riferisce alla delibera approvata dal Consiglio comunale di Milano sulla vendita dello stadio Meazza.

Al Tribunale amministrativo regionale è stato chiesto l’annullamento della delibera del Consiglio comunale del 29 settembre 2025 di approvazione della vendita dell’area di San Siro, che include lo stadio Giuseppe Meazza, e di sospendere in via d’urgenza gli effetti della delibera, in modo da evitare che, in attesa dell’udienza, sia stipulato il contratto di vendita delle aree.

Nei prossimi giorni, dopo la raccolta delle deleghe di altri residenti della zona San Siro, sarà notificato il ricorso per l’annullamento della medesima delibera e di altri atti connessi, contenente numerosi motivi aggiuntivi, tra cui tutti quelli concernenti le violazioni del procedimento per l’approvazione della delibera e la violazione delle normative ambientali.