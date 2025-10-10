Malagò: «Senza grandi eventi sportivi in Italia non si riescono a fare opere»

Durante il Festival dello Sport in corso di svolgimento a Trento, è intervenuto anche Giovanni Malagò, ex presidente del CONI ma attuale numero uno della Fondazione Milano-Cortina 2026, che coordina l’organizzazione delle Olimpiadi che si svolgeranno all’inizio anno prossimo.

«Una cosa va detta, perché io sostengo in un modo anche cinico, spesso che può sembrare superficiale, l’indispensabilità, l’esigenza che senza i grandi eventi sportivi non si riescono a fare certe opere o certi impianti sportivi solo per un motivo, non ce ne sono degli altri – ha dichiarato dal palco, Malagò –. Con le Olimpiadi o con un Mondiale di calcio o con un Europeo tu sei obbligato quel giorno, a quella ora praticamente di inaugurare l’impianto».

«Invece in tutte le altre situazioni che hanno caratterizzato purtroppo decenni antecedenti ad oggi direi della Seconda guerra mondiale, salvi i grandi eventi internazionali, queste opere logicamente sembra quasi va bene lo facciamo, però non c’è questa urgenza, non c’è questa obbligatorietà. E a quel punto si finisce spesso nelle sabbie mobili, nel pantano. È un volano, un volano indispensabile, è così», ha concluso Malagò.