Juventus: Ottolini o soluzione straniera, doppia pista per il nuovo Ds

Esistono due correnti in casa Juventus per la scelta del Direttore sportivo. Lo spiega l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, raccondando che la prima è quella di uno straniero, dopo gli arrivi di Comolli e Modesto, profilo non ancora identificato visto che Rui Pedro Braz è andato in Arabia Saudita, all’Al Ahli, mentre Diego Lopez (ex Lens e Bordeaux) non sembra scaldare fino in fondo.

La seconda corrente, quella italiana, invece porta direttamente a Marco Ottolini, del Genoa. Un’opzione di juventinità e continuità, considerato che è già stato nei quadri dirigenziali bianconeri per quattro anni. Per questo motivo ci sono stati due contatti fra le parti nel corso delle ultime settimane e la sua candidatura ha preso quota.

Serviranno tuttavia ancora 15-20 giorni per arrivare al traguardo e fino ad allora tutto può cambiare. Quarantacinque anni, nato a Gardone Val Trompia – provincia di Brescia – Ottolini ha mosso i primi passi nel calcio con la maglia della squadra della sua città, senza però riuscire a sfondare.

Il ruolo da dirigente lo ha costruito all’ombra prima di Paratici e poi di Cherubini, senza godere dei riflettori dei grandi colpi ma con un’affidabilità sempre maggiore che gli è valsa la chiamata dell’Anderlecht come capo dell’area scouting. Nel 2018 invece è Fabio Paratici a chiedergli disponibilità: entra alla Juve come osservatore internazionale, poi stringe amicizia con Federico Cherubini e in poco tempo la sua figura diventa centrale.

L’opportunità Genoa arriva per assecondare la necessità di avere un uomo italiano di riferimento fra Spors – dirigente di fiducia di 777 Partners – e il tecnico tedesco Blessin. Il Genoa retrocede ma le sue intuizioni si rivelano ottime: preleva Dragusin e De Winter proprio dalla Juventus, creando plusvalenze di alto livello. Oppure Gudmundsson e Retegui. L’ultimo in ordine di tempo è Brooke Norton-Cuffy, seguito proprio dalla Juve.