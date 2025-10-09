La Lega Serie A cerca un responsabile degli affari istituzionali: questi i candidati

La Lega Serie A è alla ricerca di un responsabile degli affari istituzionali, una nuova figura che avrà il compito di curare i rapporti con le istituzioni nazionali, con particolare riferimento alle attività che si svolgono a Roma.

Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, sono già stati raccolti diversi curriculum vitae per la posizione. Il tema è stato affrontato anche in assemblea dai club, che in un primo momento non avevano accolto con grande favore l’idea di introdurre questa figura. Tuttavia, la questione è rimasta sul tavolo, tanto che sono diversi i nomi in corsa.

In particolare sono sei i nomi che la Lega Serie A sta valutando. Andando in ordine alfabetico, i nomi in fase di valutazione sono i seguenti:

Gianluca Ansalone

Federico Bagnoli Rossi

Maurizio Bernardo

Riccardo D’Andrea

Pier Donato Vercellone

Pablo Turini

Chi sono i profili valutati? Gianluca Ansalone attualmente è Head of Public Affairs and Sustainability del colosso farmaceutico svizzero Novartis. In precedenza, era stato Head of Institutional Affairs di British American Tobacco, oltre che nello staff della presidenza del Consiglio dei Ministri.

Federico Bagnoli Rossi dal 2022 è Presidente e Direttore Generale di FAPAV, la Federazione per la tutela delle indistrie dei contenuti audiovisivi e multimediale, oltre che presidente della International Video Federation e membro del Consiglio di Sorveglianza della Siae.

Maurizio Bernardo è stato deputato con Forza Italia dal 2006 al 2018, dopo essere stato assessore di Regione Lombardia dal 1995 al 2006. Nel suo percorso parlamentare, è stato presidente della Commissione Finanze alla Camera nonché Vicepresidente del Gruppo Parlamentare e Tesoriere: oggi è Senior Advisor dello studio legale tributario Dentons a Milano.

Riccardo D’Andrea dal 2014 è funzionario senior presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, svolgendo parallelamente attività accademica e – pro bono – il ruolo di consigliere per gli affari istituzionali della NIAF (National Italian American Foundation), con oltre un decennio di esperienza professionale presso ambienti governativi, organismi internazionali e Accademia.

Pier Donato Vercellone è attualmente Senior Brand Management Advisor di Community, dopo essere stato dal 2020 al 2025 Chief Communication Officer di Ac Milan, con un passato Gruppo Telecom Italia, in Nike, al Comune di Milano e in Sisal Group.

Pablo Turini dal 2022 è Responsabile delle Relazioni Istituzioabli di CDP (Cassa Depositi e Prestiti), dopo aver ricoperto diversi ruoli presso SNAM (fino a diventare Responsabile Public Affairs Italia), Cattaneo Zanetto (come Senior Associate), Gruppo Prometeo (Responsabile relazioni pubbliche) e Bloomberg come giornalista.