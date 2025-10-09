I Rothschild vendono la quota di The Economist: Exor resta azionista di maggioranza

A 10 anni di distanza dall’ultima volta, è pronto un nuovo riassetto societario all’interno del settimanale britannico The Economist. A riportarlo è l’edizione odierna de Il Sole 24 Ore.

La famiglia Rothschild ha infatti messo in vendita la propria quota pari al 26,7% del capitale. La notizia è stata riportata ieri dal sito Axios, secondo cui il venditore valuterebbe la partecipazione fino a 400 milioni di sterline (al cambio attuale, 461 milioni di euro). Nella vendita la famiglia Rothschild è assistita dall’advisor finanziario Lazard, con l’obiettivo di completare la cessione entro la fine dell’anno.

Non cambierà però il primo azionista, che è e rimarrà Exor. Infatti, la holding della famiglia Agnelli-Elkann, che controlla Juventus e Ferrari, detiene il 43,4% della rivista. Il restante 29,9% è di proprietà di altri investitori, tra cui figura anche il gruppo The Economist stesso.

Secondo Axios, Lazard, per conto dei Rothschild, avrebbe già avuto contatti con potenziali acquirenti negli Stati Uniti e nel Regno Unito, per lo più family office, facoltosi miliardari o investitori strategici che, secondo Rothschild, potrebbero voler investire nella pubblicazione e mantenerne l’indipendenza editoriale. Nel dettaglio, la cessione delle quote, nella fascia alta, potrebbe valutare l’intero gruppo The Economist per circa 800 milioni di sterline (922 milioni di euro).

L’ultima importante transazione che ha coinvolto The Economist è avvenuta nel 2015, quando la britannica Pearson ha venduto la sua quota del 50%, ponendo fine alla sua proprietà della rivista durata quasi 60 anni. Nella sua pubblicazione annuale dei risultati finanziari, The Economist ha registrato un aumento del fatturato del 2%, raggiungendo i 368,5 milioni di sterline (424,7 milioni di euro), con circa 1,25 milioni di abbonati. Il gruppo opera in 14 paesi, tra cui Stati Uniti, Cina, India ed Emirati Arabi Uniti.

