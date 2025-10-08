La Serie A dice no alle 18 squadre: «Perderemmo il 20% degli eventi»

«Per le tre grandi leghe, quella inglese, spagnola e italiana, l’idea di restare a 20 squadre in questo momento ci convince», ha detto l’AD della Lega Luigi De Siervo.

«Tramontata l’idea della Serie A a 18 squadre? Per le tre grandi leghe, quella inglese, spagnola e italiana, l’idea di restare a 20 squadre in questo momento ci convince. Perché nel momento in cui si calasse a 18, si perderebbe circa il 20% di eventi sportivi, oltre a una forma di rappresentatività anche legata a grandi città e grandi territori, andando più rapidamente nella logica della compressione dei valori e degli interessi dei campionati nazionali rispetto a queste grandi competizioni europee». 

Sono queste le parole di Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, a margine dell’assemblea di lega in programma allo stadio Olimpico di Roma. 

«Abbiamo avuto il merito e la fortuna negli ultimi anni di consentire a squadre italiane di arrivare in fondo alle competizioni europee e non è detto che questo succeda sempre. Pensate se tutta l’aspettativa dei nostri tifosi fosse riposta solo sulle coppe europee dove per anni, come sapete, non abbiamo ottenuto i risultati meritati e sperati», ha concluso. 

