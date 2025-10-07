Tether pronta a presentare una lista di candidati per il CdA della Juve

Il colosso delle stablecoin Tether prevede di presentare una propria lista di candidati per il consiglio di amministrazione della Juventus durante l’assemblea annuale degli azionisti del prossimo mese, precisamente il 7 novembre. Lo ha dichiarato il secondo maggiore azionista del club bianconero all’agenzia di stampa Reuters.

Nel corso di quest’anno, Tether ha acquisito una partecipazione del 10,7% nella Juventus, diventando il secondo socio del club dopo Exor la holding della famiglia Agnelli-Elkann che detiene il 65% del club. Gli investitori della Juventus, quotata alla Borsa di Milano, voteranno per il rinnovo del consiglio di amministrazione durante l’assemblea degli azionisti.

Tether ha inoltre dichiarato di voler proporre alcune modifiche alla governance durante la riunione, senza però fornire ulteriori dettagli. La società di criptovalute ha aggiunto di avere intenzione di partecipare a un aumento di capitale fino a 110 milioni di euro proposto il mese scorso dal consiglio di amministrazione della Juventus. Exor ha già versato quasi 30 milioni di euro per tale aumento di capitale.

Chiamato in causa in un post pubblicato su X, il CEO di Tether Paolo Ardoino ha confermato la volontà di presentare una lista di candidati per il Consiglio di Amministrazione. «Presenteremo una lista di candidati per il CdA», ha spiegato.