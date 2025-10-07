Nella giornata di ieri la UEFA ha dato il suo via libera, in modo eccezionale, a Liga e alla Lega Calcio Serie A per disputare due partite di questa stagione al di fuori dei propri confini nazionali.

Nonostante si tratti di un permesso unico che non vuole creare un precedente, come sottolineato esplicitamente dal massimo organo del calcio europeo, il sindacato spagnolo dei calciatori, AFE, ha in programma un incontro con i vari capitani delle formazioni della Liga per discutere in generale sulle partite all’estero. A riportarlo è il quotidiano spagnolo AS.

Una decisione che ricalca quella assunta dalla stessa AFE il 21 agosto scorso, quando la Federcalcio spagnola (RFEF) ha inoltrato la richiesta ufficiale alla UEFA per far disputare Villarreal-Barcellona a Miami il prossimo 20 dicembre. Resta ora da vedere quale sarà la reazione dei giocatori, che in passato avevano diffuso un comunicato opponendosi all’iniziativa. Il sindacato AFE avvierà una nuova consultazione per questo con i capitani delle 20 squadre del massimo campionato spagnolo.

In quella occasione, il responso dei calciatori fu unanime: un secco no alla possibilità di giocare le partite ufficiali fuori dalla Spagna, poiché la Liga non li aveva né consultati né informati. Il sindacato, presieduto da David Aganzo, aveva chiesto alla UEFA di essere incluso nel processo di consultazione annunciato l’11 settembre, in vista della decisione finale. Ma non sono mai stati contattati né ricevuto una risposta in merito.

Ora la palla passa alla FIFA, ma intanto all’AFE, che è al lavoro per una riunione di emergenza che potrebbe già svolgersi oggi o comunque entro questa settimana, ha già ricevuto più di una lamentela diretta da parte dei calciatori che militano nella Liga. Proprio per questo il sindacato chiederà ai capitani se intendono mantenere la loro posizione contraria e come vogliono reagire.

Nella riunione di agosto, la rabbia era stata evidente: avevano definito una «mancanza di rispetto» il fatto che né la Liga né la RFEF avessero tenuto conto della loro opinione nella preparazione del progetto e nella richiesta alla UEFA. Inoltre, il presidente Aganzo è sempre stato molto netto sulla questione: «Qualcosa deve nascondere Tebas se non fornisce le informazioni sulla partita». Ora, i giocatori ritengono di non essere stati ascoltati da nessuna istituzione calcistica, dalla Liga alla UEFA, passando per la Federcalcio spagnola. Al momento, non si esclude che alcuni calciatori, se non tutti, possano anche rifiutarsi di disputare la sfida fra Villarreal e Barcellona in programma a Miami.