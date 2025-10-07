Abodi: «Milan-Como in Australia? Buona occasione per promuovere calcio italiano»

«Milan-Como in Australia credo che sia una buona occasione di promozione del calcio italiano, del campionato che ha bisogno di internazionalizzarsi molto di più», lo ha sostenuto il ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi.

In attesa del via libera definitivo della FIFA per lo spostamento della sfida, in programma a febbraio, a Perth, il mondo dello sport approva la decisione della Lega Calcio Serie A di sfruttare in questo modo la provvissoria inagibilità di San Siro per via della cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 prevista nell’impianto milanese.

«Probabilmente è la soluzione più conveniente per le società. Se guardiamo i fatturati, il mondo vale un quarto dell’Italia e c’è qualcosa che non torna nei numeri, quindi da questo punto di vista è una buona occasione dettata peraltro da una emergenza», ha aggiunto il ministro.

Abodi ha poi concluso: «Tendenzialmente è un’occasione non ripetibile per via ordinaria. Resta il fatto che il calcio è per i tifosi, si sta chiedendo ai tifosi del Milan e ai tifosi del Como di fare un piccolo sacrificio: comprendo l’amarezza, spero che si comprenda comunque le ragioni per le quali si è fatta questa scelta dall’altra parte del mondo, quindi un po’ lontana. Mi auguro che almeno produca gli effetti sperati».