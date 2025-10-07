Mercato, stadio e assemblea ECA a Roma: i Friedkin al lavoro nella Capitale

Un inizio di stagione, al netto di qualche inciampo, molto buono per la Roma di Gian Piero Gasperini, migliore difesa del campionato e in testa alla classifica insieme al Napoli dopo sei giornate. Una situazione che sicuramente aiuterà il tecnico a finire il suo lavoro sulla squadra, ma che anche la società è intenzionata a sfruttare per portare avanti i propri progetti.

Proprio in questa ottica, come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sono attesi oggi nella Capitale Dan e Ryan Friedkin. I proprietari del club, infatti, parteciperanno all’assemblea generale dell’European Club Association (di cui Dan è membro dal 2021), in programma in città da oggi fino a giovedì. L’incontro, che si tiene una volta all’anno, riunirà i rappresentanti dei principali club europei per discutere i temi più delicati e strategici del calcio continentale.

Ma ovviamente padre e figlio sono attesi a Trigoria, dove incontreranno tutto lo staff dirigenziale e anche, nella giornata di mercoledì, il tecnico Gasperini per parlare dell’ottimo avvio di campionato e per affrontare altri dossier importanti, a partire da quello del nuovo stadio a Pietralata. I Friedkin si soffermeranno peraltro sulle strategie di mercato e sul situazione di bilancio che prevede entro il prossimo giugno 90 milioni di euro di plusvalenze nel rispetto del Fair Play Finanziario UEFA.

Al vaglio dei proprietari pure le questioni relative agli sponsor dopo la nomina di Michael Gandler a Chief Revenues Officer, che si occupa anche di aspetti correlati al marketing. Infine, per quanto riguarda i conti, questa stagione aiuterebbe moltissimo le casse del club se si concludesse con la qualificazione alla Champions League 2026/27, e l’inizio del campionato fa ben sperare tifosi e squadre, ma soprattutto la proprietà che vedrebbe l’aumento significativo dei ricavi, sia da diritti televisivi sia da matchday, aspettando il nuovo stadio.