Sala: «Nome del nuovo stadio? Scelta delle squadre. A me piace San Siro»

L’intitolazione del nuovo stadio «è una scelta delle squadre, ed è evidente che non è escluso un naming, una sponsorizzazione, come in tutti gli stadi europei e mondiali. Esprimo solo un mio pensiero non da sindaco, ma da tifoso. Io non sono mai riuscito a chiamarlo Meazza, nel rispetto della figura di Meazza, a me piace molto San Siro, però questo è proprio il mio vissuto».

Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine delle celebrazioni per il 165º anniversario della polizia locale. «Detto ciò è qualcosa su cui io non devo aggiungere, da sindaco, una singola parola. Abbiamo ancora da lavorare, non dimentichiamoci che per arrivare a un atto notarile bisogna lavorare», ha aggiunto il primo cittadino milanese.

A chi gli ha chiesto se abbia avuto contatti con Inter e Milan dopo l’approvazione della delibera, ha risposto: «Gli uffici, non io. Io ho sentito il notaio per essere rassicurato sul fatto che si possa arrivare al rogito entro il 10 novembre, mi ha detto che ci si può arrivare, ovviamente bisogna lavorarci», ha ribadito infine Sala.