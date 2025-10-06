Coppa Italia, il calendario degli ottavi: apre la Juve, due match a gennaio

La Lega Serie A ha pubblicato il calendario ufficiale degli ottavi di finale della competizione, che proseguirà tra i mesi di dicembre e gennaio. A partire da questo turno scenderanno in campo le big che hanno conquistato le prime sette posizioni in campionato nella scorsa stagione, oltre al Bologna, vincitore della Coppa Italia 2025/26.

Si parte con la sfida tra Juventus e Udinese, in programma martedì 2 dicembre. Il giorno successivo scenderanno in campo sei formazioni, a partire dalle ore 15, con la serata che si chiuderà con la disputa di Inter-Venezia. Il giorno successivo si chiuderà invece lo slot del mese, con l’ultima sfida che vedrà protagoniste Lazio e Milan.

Coppa Italia calendario ottavi – La programmazione completa

Gli ottavi si concluderanno definitivamente a gennaio, con il match tra Roma e Torino in programma il 13 del mese e la sfida tra Fiorentina e Como in calendario il 27. Di seguito, la programmazione completa delle gare: