Coppa Italia, il calendario degli ottavi: apre la Juve, due match a gennaio

Definito il calendario degli ottavi della manifestazione: si parte a dicembre, ultima sfida a fine gennaio. Ecco tutti i match.

Il trofeo della Coppa Italia (Foto: Paolo Bruno/Getty Images)

La Lega Serie A ha pubblicato il calendario ufficiale degli ottavi di finale della competizione, che proseguirà tra i mesi di dicembre e gennaio. A partire da questo turno scenderanno in campo le big che hanno conquistato le prime sette posizioni in campionato nella scorsa stagione, oltre al Bologna, vincitore della Coppa Italia 2025/26. 

Si parte con la sfida tra Juventus e Udinese, in programma martedì 2 dicembre. Il giorno successivo scenderanno in campo sei formazioni, a partire dalle ore 15, con la serata che si chiuderà con la disputa di Inter-Venezia. Il giorno successivo si chiuderà invece lo slot del mese, con l’ultima sfida che vedrà protagoniste Lazio e Milan. 

Coppa Italia calendario ottavi – La programmazione completa

Gli ottavi si concluderanno definitivamente a gennaio, con il match tra Roma e Torino in programma il 13 del mese e la sfida tra Fiorentina e Como in calendario il 27. Di seguito, la programmazione completa delle gare: 

  • Martedì 2 dicembre 2025, ore 21.00: Juventus-Udinese 
  • Mercoledì 3 dicembre 2025, ore 15.00: Atalanta-Genoa 
  • Mercoledì 3 dicembre 2025, ore 18.00: Napoli-Cagliari 
  • Mercoledì 3 dicembre 2025, ore 21.00: Inter-Venezia 
  • Giovedì 4 dicembre 2025, ore 18.00: Bologna-Parma 
  • Giovedì 4 dicembre 2025, ore 21.00: Lazio-Milan 
  • Martedì 13 gennaio 2026, ore 21.00: Roma-Torino 
  • Martedì 27 gennaio 2026, ore 21.00: Fiorentina-Como 

