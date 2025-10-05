Newcastle, crescono gli investimenti di PIF: speso oltre un miliardo per il club

Arriva un nuovo assegno dall’Arabia Saudita per il Newcastle. Il club inglese infatti, il cui azionista di maggioranza è il fondo sovrano saudita PIF, ha infatti ricevuto un nuovo versamento a fine settembre da 106,5 milioni di sterline (circa 122 milioni di euro), come emerge dai documenti pubblicati sul registro delle imprese inglese.

In particolare, così, la quota di investimenti da parte della proprietà ha raggiunto i 548 milioni di sterline, superando la quota di mezzo miliardo di euro nel giro di poco più di quattro anni.

Nel dettaglio, questo è l’elenco dei versamenti effettuati da PIF nelle casse del club inglese nel corso di questi anni, dall’acquisizione ad oggi:

105,2 milioni di euro il 7 ottobre 2021;

45,1 milioni di euro il 9 novembre 2021;

47,7 milioni di euro il 24 gennaio 2022;

81,3 milioni di euro il 26 ottobre 2022;

64,5 milioni di euro il 10 febbraio 2023;

70,3 milioni di euro il 22 agosto 2023;

43,3 milioni di euro il 28 marzo 2024;

42 milioni di euro il 30 ottobre 2024;

18,1 milioni di euro il 31 dicembre 2024;

122,2 milioni di euro il 25 settembre 2025;

TOTALE: 639,7 milioni di euro.

Analizzando il conto stagione per stagione, così, emerge che nel 2021/22 il Newcastle ha ricevuto versamenti per 198 milioni di euro, scesi poi a 145,8 milioni nel 2022/23, 113,6 milioni nel 2023/24 e 60 milioni nel corso della stagione 2024/25, mentre nell’annata in corso sono già arrivati 122 milioni.

Cifre complessive a cui, in termini di investimenti da parte del fondo sovrano saudita, si aggiungono anche i 360 milioni di euro circa che secondo indiscrezioni hanno rappresentato il valore di acquisto del club dall’imprenditore inglese Mike Ashley nel 2021.

A questi, poi, vanno aggiunti anche i ricavi a livello commerciale garantiti da PIF: in particolare, il fondo saudita ha pagato 8 milioni di euro in sponsorizzazioni nel 2022/23 e altri 34 milioni di euro nel 2023/24. Considerando anche quanto speso per acquisire la società, quindi, l’investimento complessivo di PIF per il Newcastle è pari a circa 1,04 miliardi di euro.