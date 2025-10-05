L’impatto di un nuovo stadio: quanto incide sui ricavi dei club

In Italia il tema dei nuovi stadi continua a tenere banco. Mentre il governo apre a misure e semplificazioni normative per costruire o rimodernare gli impianti, sono tanti i club che lavorano per avere a disposizione nuove case accoglienti ma anche remunerative.

D’altronde, guardando i dati, emerge come l’Italia sia tra i fanalini di coda negli ultimi anni in termini di stadi (considerando gli impianti dal 2007 al 2023). Con soli tre nuovi impianti realizzati e un investimento complessivo di appena 200 milioni di euro, l’Italia si colloca in fondo alla classifica, ben distante dalle altre nazioni europee che hanno puntato con decisione sul rinnovamento delle proprie infrastrutture calcistiche, in un contesto europeo da 22 miliardi di euro complessivi investiti. A trainare gli investimenti è stata la Russia, con 16 nuovi stadi e oltre 6 miliardi di euro spesi, in gran parte grazie ai preparativi per il Mondiale del 2018.

Anche la Polonia, con 35 impianti costruiti e più di 2 miliardi di euro investiti, ha compiuto un deciso salto di qualità, sostenuta dall’organizzazione degli Europei del 2012. Inghilterra e Francia hanno anch’esse superato i 2 miliardi di investimenti, confermando la loro attenzione alla modernizzazione delle infrastrutture sportive, così come la Turchia con 33 stadi costruiti. Paesi come Ucraina e Germania, pur con un numero inferiore di nuovi impianti, hanno comunque destinato risorse significative, rispettivamente 1,2 miliardi e 950 milioni di euro. Persino nazioni con una tradizione calcistica meno rilevante, come l’Azerbaigian, la Svezia e l’Ungheria, hanno investito più dell’Italia.

Quanto vale il nuovo stadio, il divario tra le italiane e le big d’Europa

Un fattore che incide anche da un punto di vista economico. Le big della Serie A incassano infatti molto meno rispetto a Real Madrid, PSG, Arsenal, Tottenham e Manchester United, non solo per una politica di prezzi e capacità di spesa diversa (soprattutto guardando alle big inglesi), ma anche per una minore capacità di far fruttare lo stadio.

Il Real Madrid ad esempino domina la classifica in termini di ricavi da stadio con 248 milioni di euro di entrate nella stagione 2023/24, seguito dal PSG con 168 milioni e dall’Arsenal con 153 milioni. Le squadre inglesi e spagnole si distinguono per entrate nettamente superiori, con un ricavo per spettatore che nel caso del Real Madrid supera i 137 euro, seguito dal PSG con 133 euro e dal Barcellona con 104 euro. Anche club della Premier League come Arsenal, Tottenham e Manchester United superano ampiamente gli 80 euro per spettatore.

Numeri decisamente superiori a quelli dei club italiane. La Juventus è la squadra che incassa di più tra i club di Serie A, con 57,7 milioni di euro, ma il ricavo per spettatore è di appena 66,36 euro, ben al di sotto delle rivali europee. Ancora più marcato è il divario per Inter e Milan, che si attestano rispettivamente a 70,8 e 69,4 milioni di euro di ricavi da stadio, con un ricavo per spettatore di 40,96 euro per i nerazzurri e 36,35 euro per i rossoneri. La Roma si ferma a 55,4 milioni con 32,6 euro per spettatore, mentre Napoli e Lazio chiudono la classifica con poco più di 27 milioni e un valore di circa 25 euro per spettatore.

Quanto vale il nuovo stadio, l’impatto nei ricavi

Da qui quindi nasce la necessità per le società italiane di poter sfruttare un nuovo stadio. La costruzione di un impianto infatti, guardando alle big e non solo, permette di vedere crescere in maniera significativa le entrate. Tra i club che hanno beneficiato maggiormente del nuovo stadio, spiccano il Real Madrid, il Tottenham e l’Arsenal, che hanno più che raddoppiato i propri ricavi da matchday. Il Real Madrid ha visto un incremento straordinario, passando da 122 a 248 milioni di euro, con un aumento assoluto di 126 milioni. Arsenal e Tottenham hanno registrato crescite simili, rispettivamente con un incremento di 70,7 milioni e 71,6 milioni di euro, dimostrando l’enorme potenziale economico derivante da un impianto moderno e funzionale.

Un caso particolarmente emblematico è quello della Juventus, che con il passaggio dall’Olimpico all’Allianz Stadium ha più che triplicato i ricavi da matchday, passando da 10,1 a 27,4 milioni di euro nella prima stagione, cifre che a pieno regime ora si aggirano intorno ai 60 milioni di euro. Restando in Italia, guardando ad esempio ai casi di Udinese e Atalanta, il miglioramento è stato più limitato in termini assoluti,ma comunque rilevante in rapporto alle dimensioni dei club. L’Udinese è passata da 4 a 6,4 milioni nella prima stagione (mentre ora viaggia intorno agli 8 milioni con un raddoppio , mentre l’Atalanta ha registrato un aumento da 4,2 a 7,4 milioni (considerando i soli ricavi del primo semestre della stagione 2024/25).

Anche Bayern Monaco e Atletico Madrid hanno registrato un incremento significativo, sebbene più contenuto rispetto ai club inglesi e al Real Madrid. Il Bayern è passato da 29 a 52,1 milioni di euro, mentre l’Atletico ha visto una crescita da 38,7 a 56,8 milioni: entrambe, però, nel giro di poche stagioni sono arrivate rispettivamente ad incassare 131 e 74 milioni di euro, con forte crescita rispetto al precedente impianto. Numeri che confermano che l’impatto che può derivare dalla costruzione di un nuovo stadio in termini di fatturato.