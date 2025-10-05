Dove vedere Virtus CiseranoBergamo Milan Futuro tv streaming: segui il match in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Virtus CiseranoBergamo Milan Futuro tv streaming, sesta giornata del girone B di Serie D, il massimo campionato dilettantistico in Italia.

Continua con la trasferta sul campo della Virtus CiseranoBergamo l’avventura della seconda squadra rossonera, sempre allenata da Massimo Oddo, in Serie D dopo la retrocessione della scorsa stagione, in seguito alla sconfitta ai playout contro la Spal, al primo anno dalla costituzione della formazione Under 23.

Il Milan Futuro è stato inserito nel girone B della Serie D, quello che vede la maggioranza delle formazioni lombarde. Per tornare nel calcio professionistico, la formazione di Oddo è chiamata a vincere il proprio raggruppamento, che vede anche una storica formazione ex Serie A come il Chievo Verona, per evitare il lungo cammino dei playoff che si svolgono sì all’interno del girone, ma che mettono in palio l’unico posto tramite sfide interregionali.

Dove vedere Virtus CiseranoBergamo Milan Futuro tv streaming – Quando si gioca

La partita fra Virtus CiseranoBergamo e Milan Futuro si giocherà allo stadio Rossoni di Ciserano, domenica 5 ottobre 2025 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 15.00.

Dove vedere Virtus CiseranoBergamo Milan Futuro tv streaming? Come seguire la sfida

La sfida Virtus CiseranoBergamo-Milan Futuro non sarà visibile in Italia, né in streaming e nemmeno in televisione. Infatti, le partite di Serie D possono essere mandate in onda gratuitamente dai canali dei club che vi partecipano, ma Milan TV, il canale tematico dei rossoneri, non ha acquisito i diritti televisivi o via web ma ha formulato la richiesta, accettata, per quelli gratuiti che possono essere usati per pubblicare highlights della durata massima di tre minuti.

E sarà proprio questa la possibilità che il club rossonero darà per seguire la stagione dei giovani rossoneri, come comunicato in una nota: «Da non perdere comunque la copertura su Instagram, AC Milan Official App dove nei giorni successivi verranno pubblicati sia gli highlights che la differita integrale – e sul sito ufficiale».