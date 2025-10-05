Atalanta Under 23 Foggia in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Atalanta Under 23 Foggia in streaming gratis.
I ragazzi di Salvatore Bocchetti scendono in campo per l’ottava giornata del girone C di Serie C. La sfida con il Foggia è in programma per sabato 4 ottobre 2025, con calcio d’inizio fissato per le ore 14.30.
Atalanta Under 23 Foggia in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW
La Serie C è iniziata. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.
La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), che si conferma come Title Sponsor del torneo.
Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie
agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.
Atalanta Under 23 Foggia in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW
Detto di Atalanta Under 23-Foggia, la programmazione di Sky, relativa all’ottava giornata, non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:
SABATO 4 OTTOBRE
Ore 14.30
- UNION BRESCIA-PERGOLETTESE
Sky Sport 251 e NOW
- ASCOLI-BRA
Sky Sport 252 e NOW
- TERNANA-PINETO
Sky Sport 253 e NOW
- ATALANTA U23-FOGGIA
Sky Sport 254 e NOW
- TORRES-SAMBENEDETTESE
Sky Sport 255 e NOW
- GIANA ERMINIO-LUMEZZANE
Sky Sport 256 e NOW
Ore 17.30
- CROTONE-AZ PICERNO
Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e NOW
- VIRTUS VERONA-LECCO
Sky Sport 252
- CAMPOBASSO-VIS PESARO
Sky Sport 253 e NOW
- RENATE-CITTADELLA
Sky Sport 254 e NOW
DOMENICA 5 OTTOBRE
Ore 12.30
- JUVENTUS NEXT GEN-RAVENNA
Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
- NOVARA-TRIESTINA
Sky Sport Max, Sky Sport 258 e NOW
Ore 14.30
- SALERNITANA-CAVESE
Sky Sport 251 e NOW
- CATANIA-SIRACUSA
Sky Sport 252 e NOW
- TRAPANI-GIUGLIANO
Sky Sport 253 e NOW
- CASERTANA-CASARANO
Sky Sport 254 e NOW
- PRO VERCELLI-DOLOMITI BELLUNESI
Sky Sport 255 e NOW
- PRO PATRIA-TRENTO
Sky Sport 256 e NOW
Ore 17.30
- ALCIONE MILANO-L.R. VICENZA
Sky Sport 252 e NOW
- CARPI-PERUGIA
Sky Sport 253 e NOW
- TEAM ALTAMURA-POTENZA
Sky Sport 254 e NOW
- SORRENTO-MONOPOLI
Sky Sport 255 e NOW
- FORLÌ-GUIDONIA MONTECELIO
Sky Sport 256 e NOW
Ore 20.30
- INTER U23-OSPITALETTO FRANCIACORTA
Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e NOW
- AUDACE CERIGNOLA-COSENZA
Sky Sport 253 e NOW
- GUBBIO-PONTEDERA
Sky Sport 254 e NOW
- ARZIGNANO VALCHIAMPO-ALBINOLEFFE
Sky Sport 255 e NOW