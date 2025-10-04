Sala: «Coraggioso su San Siro. Due stadi? La Russa chieda ad Abodi se ci sono squadre»

Sullo stadio San Siro a Milano se uno vuole “essere una città moderna, internazionale, non può avere timore a dire che lo stadio ha i suoi anni, che il Politecnico fa continue verifiche perché il terzo anello vibra. Si prende la cosa con coraggio e io sono stato coraggioso, ho visto il problema sul tavolo e non mi sono girato dall’altra parte”. Lo ha dichiarato il sindacodi Milano Beppe Sala, intervenendo alla Leopolda a Firenze.

“La Russa dice di tenere San Siro perché ci sono altre squadre che possono usarlo oltre a Inter e Milan: allora chieda al ministro Abodi di andare a reclutare squadre che vengano a giocare a Milano, gli facciamo un contratto di affitto. Sono tutti capaci a giudicare il lavoro degli altri”, ha aggiunto Sala.