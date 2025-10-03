San Siro diventa per la prima volta un hub vaccinale per l’influenza

Come di legge sul sito ufficiale della Regione Lombardi, mercoledì 1° ottobre ha preso il via, la campagna vaccinale antinfluenzale 2025/2026, gratuita, con l’obiettivo di superare i risultati record della stagione precedente e di tutelare al meglio la salute dei cittadini.

E per la prima volta, ci sarà un open day dedicato allo stadio San Siro, al centro delle cronache di queste settimane per l’iter di vendita a Inter e Milan da parte del Comune di Milano. Dalle ore 9.00 alle 15.00 di sabato 11 ottobre, il Giuseppe Meazza si trasformerà in un centro vaccinale. All’interno dell’impianto sportivo, a pochi metri dal campo da gioco, i cittadini dai 12 anni in su potranno ricevere la vaccinazione antinfluenzale in un’area dedicata.

L’iniziativa, organizzata da Regione Lombardia, ATS Città Metropolitana di Milano, ASST Fatebenefratelli Sacco, ASST Santi Paolo e Carlo e ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, unisce il valore dello sport con quello della prevenzione, in un luogo simbolico come San Siro.