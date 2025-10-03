Insulti razzisti a McKennie: la Juve espelle a vita tre tifosi del Parma dallo Stadium

Dopo poco più di un mese, la Juventus, attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, ha comunicato come le forze dell’ordine, tramite il sistema di videosorveglianza dell’Allianz Stadium, hanno individuato i tre tifosi del Parma che hanno rivolto a Weston McKennie insulti razzisti a margine della sfida di campionato del 24 agosto scorso.

Per l’applicazione del Codice di Condotta in vigore allo Stadium, la Juventus ha applicato verso le tre persone a cui è stato così vietato a vita l’accesso allo stadio dei bianconeri. «Juventus Football Club, che condanna con forza e fermezza questo grave episodio e ogni manifestazione di razzismo, ha deciso di applicare nei confronti dei responsabili di tali atti il “Gradimento” ai sensi del “Codice di Condotta” che prevede il divieto di accesso alle manifestazioni calcistiche dalla stessa organizzate», si legge nella nota.

Non si tratta del primo caso in cui la Juve si trova costretta ad applicare questa misura prevista dal proprio codice di condotta. Infatti, è già accaduto in due altri casi come quello di Juventus-Roma del 30 dicembre 2023 e Juventus-Torino del 9 novembre 2024.