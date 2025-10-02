Roma, De Rossi verso la risoluzione: rinuncerà a 4 milioni

Daniele De Rossi è pronto a voltare pagina e scrivere un nuovo capitolo della sua carriera da allenatore. Non è ancora certo su quale panchina siederà il tecnico, ma il suo legame con la Roma è pronto a essere risolto.

Infatti, come riporta l’edizione odierna del La Gazzetta dello Sport, il club giallorosso e la sua bandiera sono pronti a siglare la risoluzione del contratto che li lega fino al 30 giugno 2027. Il contratto di De Rossi pesa a bilancio per 3 milioni di euro netti a stagione.

Se si tratta di un nuovo capitolo per De Rossi, che sembrerebbe essere corteggiato sia dal Monza in Serie B ma anche dal Torino in A, deluse entrambe dal rispettivo inizio di campionato con i loro tecnici, per la Roma si chiude una parentesi che aveva portato a insanabili fratture interne, come testimoniano le dimissioni della ex CEO Lina Souloukou, pesantemente contestata dai tifosi, insieme a tutto il club, dopo l’esonero di De Rossi dopo sole tre giornate del campionato 2024/25.

Ma il sentimento di amore e rispetto fra le parti è rimasto immutato nel tempo e, dopo aver rifiutato la panchina della Sampdoria in estate, De Rossi “libererà” così la Roma di una spesa più che sostenuta e pari a circa 4 milioni di euro. In attesa di una panchina, l’ex capitano giallorosso sta facendo bene da patron con il suo Ostiamare, che dopo aver rischiato il fallimento è a punteggio pieno dopo cinque partite nel girone F di Serie D.