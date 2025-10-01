San Siro, dal TAR alla Commissione UE ora parte il valzer dei ricorsi

La delibera di vendita a Inter e Milan di San Siro, con annesse aree limitrofe, è stata approvata dal Consiglio comunale, ma nelle prossime settimane si preannuncia al centro di numerosi ricorsi da parte dei comitati contrari all’abbattimento di San Siro, che ne hanno già presentati diversi, ma anche di quella ala politica milanese, che conta sì il centrodestra ma anche quella parte di maggioranza che ha votato no, fra cui i Verdi.

Come riporta l’edizione odierna de Il Fatto Quotidiano, se da una parte il sindaco Giuseppe Sala si dice molto tranquillo sugli eventuali ricorsi, dall’altra si sta iniziando a muovere più di qualcosa. Fra questi il Comitato SiMeazza, insieme agli altri comitati cittadini, sta preparando i ricorsi al TAR lombardo contro la vendita dello stadio ai club e alla Commissione Europea per presunti aiuti di Stato.

Oltre ai ricorsi, i comitati attendono novità dalla Procura di Milano, che sta portando avanti il filone San Siro legato all’inchiesta sull’urbanistica del capoluogo lombardo che ha investito diversi esponenti della giunta, fra cui il sindaco Sala, e dalla Corte dei Conti, a cui è stato presentato un esposto relativo alla cifra di vendita del Meazza, inserita nella delibera su una valutazione richiesta dal Comune all’Agenzia delle Entrate.