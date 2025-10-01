Inter, Marotta: «Bilancio? Centrata la sostenibilità finanziaria, è il nostro obiettivo»

È stato un lunedì ricco di notizie positive per l’Inter, che ha visto prima il proprio bilancio 2024/25 chiudersi con un utile di 35 milioni di euro, e poi, nella notte, è arrivato il via libera del Consiglio comunale alla delibera di vendita di San Siro, con annesse aree limitrofe, al club nerazzurro e al Milan.

«È stata una decisione molto tribolata – ha commentato il presidente del club nerazzurro, Giuseppe Marotta ai microfoni di Sky Sport prima del fischio di inizio di Inter-Slavia Praga di martedì sera proprio a San Siro –. Noi siamo felici e soddisfatti di quello che è stato deciso, lo dico in qualità di presidente dell’Inter, di appassionato di calcio e di cittadino di Milano. Adesso inizia un percorso difficile, pieno di difficoltà. Ma ambo le parti – Katherine Ralph e Paolo Scaroni – intraprenderanno un cammino che porterà sicuramente grandi soddisfazioni. L’esigenza di avere uno stadio per Inter e Milan rappresentava un obiettivo prioritario».

L’approvazione della delibera ha suscitato più di qualche protesta da parte dell’opposizione di centrodestra e di alcuni elementi della maggioranza che appoggia il sindaco Giuseppe Sala: «Voglio tranquillizzare tutti. Inter e Milan agiscono in trasparenza e negli interessi della collettività milanese. Uno stadio rappresenta un patrimonio non soltanto per i due club, ma per l’intera città di Milano. Porterà nuovi posti di lavoro e molti turisti».

Infine, una battuta sul bilancio 2024/25 che è il primo nella storia dell’Inter a chiudersi con un utile, grazie al record di ricavi: «Credo che l’obiettivo principale di un club, soprattutto italiano, sia quello di centrare la sostenibilità finanziaria ed economica, raggiungendo nel contempo anche risultati sportivi di qualità. Noi ci siamo riusciti, abbiamo avuto un percorso virtuoso che ha garantito ricavi straordinari. È il nostro modello e anche quest’anno proveremo a raggiungere lo stesso traguardo. In Italia non siamo in grado di fare acquisti onerosi, siamo un campionato di transizione. Dobbiamo valorizzazione il nostro prodotto, soprattutto quello giovanile».