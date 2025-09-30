San Siro, Inter e Milan: «Passo storico e decisivo per il futuro dei club e della città»

“AC Milan e FC Internazionale Milano esprimono soddisfazione per l’approvazione da parte del Consiglio Comunale della vendita di San Siro e dell’area circostante: un passo storico e decisivo per il futuro dei Club e della città”. Lo dicono Milan e Inter, in una nota congiunta dopo il via libera dal Consiglio Comunale all’acquisto di San Siro.

“In attesa della comunicazione ufficiale dell’esito del dibattito consiliare da parte della Giunta, i Club guardano con fiducia e responsabilità ai prossimi passaggi dell’iter che li porterà a realizzare un nuovo stadio che soddisfa i più elevati standard internazionali: un impianto di livello mondiale destinato a diventare una nuova icona architettonica per Milano e un simbolo della passione dei tifosi di calcio di tutto il mondo”, concludono i club.