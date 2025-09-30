Monza, nominato il nuovo CdA: Lauren Crampsie presidente

Nella serata di ieri è iniziata ufficialmente una nuova era per il Monza. L’era che porterà il nome di Beckett Layne Ventures (BLV) dopo la conclusione della trattativa di vendita con Fininvest, la holding della famiglia Berlusconi, che ha ceduto immediatamente così l’80% per poi lasciare il 20% nel giro di un anno.

Contestualmente all’ingresso della nuova proprietà ha lasciato il suo ruolo Adriano Galliani, che ha rifiutato la nomina di nuovo presidente proposta sia da BLV che da Fininvest. Proprio per questo lo storico dirigente italiano non figura più nel Consiglio di Amministrazione del club che è stato nominato nella giornata di ieri.

Questa la nuova composizione del CdA del Monza, che vede come presidente Lauren Crampsie e nel ruolo di amministratore delegato l’ex Roma, Mauro Baldissoni:

Lauren Crampsie , presidente

Mauro Baldissoni, amministratore delegato

Brandon Gabriel Berger

Kirk Galiani

Rocco Strazzella

Gianluca Iuliano

Fabrizio Ferrara

CdA che si è subito riunito per nominare Baldissoni nuovo amministratore delegato e per la composizione del Collegio Sindacale che è formato da: