Eredità Agnelli, spunta un nuovo testamento dell'Avvocato: il 25% della Dicembre a Edoardo

Si arricchisce di un nuovo capitolo, forse totalmente inaspettato, la lunga battaglia legale sull’eredità dell’Avvocato Gianni Agnelli e della moglie Marella Caracciolo che vede contrapposti la figlia Margherita e i nipoti John, Lapo e Ginevra Elkann.

Il testamento, che sembra essere inedito, è risalente al 1998 ed è stato depositato oggi in tribunale a Torino. Il documento è stato consegnato ai giudici dai legali di Margherita Agnelli, figlia dell’avvocato. Lo si è appreso a margine dell’udienza, che è stata celebrata nel pomeriggio.

«A modifica di altre disposizioni precedenti lascio a mio figlio Edoardo la mia partecipazione nella società semplice Dicembre pari all’incirca al 25%. Sono sicuro che gli altri miei congiunti, già proprietari ciascuno di una quota della stessa attività, accetteranno senza contestazioni questa mia disposizione», questo è il contenuto del nuovo testamento attribuito a Gianni Agnelli. Il documento è datato 20 gennaio 1998.