Eredità Agnelli, spunta un nuovo testamento dell'Avvocato: il 25% della Dicembre a Edoardo

Il documento, datato 1998 e mai reso pubblico fino a ora, è stato depositato dai legali di Margherita Agnelli nel corso dell’udienza odierna che la vede contrapposta ai figlia John, Lapo e Ginevra Elkann.

Un ritratto dell'Avvocato Agnelli al Museo dell'Auto di Torino (Foto Insidefoto Giorgio Perottino)

Si arricchisce di un nuovo capitolo, forse totalmente inaspettato, la lunga battaglia legale sull’eredità dell’Avvocato Gianni Agnelli e della moglie Marella Caracciolo che vede contrapposti la figlia Margherita e i nipoti John, Lapo e Ginevra Elkann.

Il testamento, che sembra essere inedito, è risalente al 1998 ed è stato depositato oggi in tribunale a Torino. Il documento è stato consegnato ai giudici dai legali di Margherita Agnelli, figlia dell’avvocato. Lo si è appreso a margine dell’udienza, che è stata celebrata nel pomeriggio.

«A modifica di altre disposizioni precedenti lascio a mio figlio Edoardo la mia partecipazione nella società semplice Dicembre pari all’incirca al 25%. Sono sicuro che gli altri miei congiunti, già proprietari ciascuno di una quota della stessa attività, accetteranno senza contestazioni questa mia disposizione», questo è il contenuto del nuovo testamento attribuito a Gianni Agnelli. Il documento è datato 20 gennaio 1998.

