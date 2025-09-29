Italia, svelate le maglie 2026: rimandi al 2006 e logo Adidas storico

Settimana prossima sarà ancora tempo di nazionali con l’Italia di Gennaro Gattuso che si giocherà da una parte la certezza del secondo posto nel girone di qualificazione ai Mondiali 2026 e dall’altra le speranze, a dire il vero ridotte al minimo, di poter ambire alla vetta del proprio girone che sembra però ormai di proprietà esclusiva della Norvegia.

Intanto, iniziano a circolare le prime conferme sulle maglie 2026 che l’Italia andrà a vestire nell’anno del 20° anniversario della vittoria dei Mondiali 2006. Secondo il portale Footy Headlines, infatti, sia la divisa casalinga che quella da trasferta omaggeranno il successo della rassegna iridata conseguito da Fabio Cannavaro e compagni, fra cui anche l’attuale commissario tecnico Gattuso, sotto la guida di Marcello Lippi.

Partendo dalla divisa casalinga, il colore dominante Bold Blue, arricchito da motivi grafici di impatto con delle foglie che andranno a comporre le strisce che percorrono l’intera maglia, che quindi non saranno a tinta unita. Un elemento chiave è l’utilizzo delle tre strisce Adidas in formato oversize sulle spalle, parte dell’evoluzione del template 2026 del marchio.

Per omaggiare la vittoria dei Mondiali 2026 di Germania tornano per la prima volta da allora i loghi dorati. Infatti, sia logo Adidas che lo stemma sono realizzati in oro metallizzato, risaltando con orgoglio sul fondo blu. Inoltre, la maglia casalinga Adidas introduce la nuovissima tecnologia Adidas Climacool+ 2026, che garantisce massima traspirabilità e comfort nelle condizioni impegnative di un’estate mondiale. La maglia casalinga sarà disponibile da novembre 2025, insieme a tutte le altre divise casalinghe Adidas per il Mondiale 2026.

La divisa da trasferta 2026 dell’Italia presenta una tonalità Aero Blue, un azzurro ghiaccio tendente al bianco. I colori di contrasto sono blu navy e oro, in continuità con i dettagli della maglia casalinga e richiamo alla tonalità dorata delle antiche colonne.

A livello di design, la maglia da trasferta presenta un motivo grafico che richiama le colonne romane, ispirandosi direttamente al patrimonio architettonico dell’antica Italia. La maglia da trasferta sarà disponibile da marzo 2026.