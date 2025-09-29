Si decide sulla vendita di San Siro: il Consiglio Comunale in diretta

Tutto è pronto per la giornata decisiva sul fronte San Siro: in Consiglio Comunale infatti si voterà sulla vendita dell’impianto e delle aree limitrofe a Inter e Milan. I due club, che ribadiscono il categorico rifiuto dalla ristrutturazione del Meazza, attendono notizie quindi dal Consiglio: in seconda convocazione, bastano 15 presenti per poter deliberare. Serve la maggioranza dei presenti per far passare la delibera.

Il Consiglio Comunale in diretta:

Ore 17.00: con l’astensione di Forza Italia, che ha quattro consiglieri, si avvicina il via libera per la delibera: in caso anche di presenza di tutti gli altri 45 aventi diritto (44 consiglieri più il sindaco Sala), basteranno infatti 23 voti a favore per approvare la vendita di San Siro a Inter e Milan.

ore 16.40: Forza Italia verso l’astensione sul voto. “Noi non voteremo sì, perché questa delibera rimane piena di limiti. Ma non voteremo nemmeno contro, perché significherebbe condannare Milano e i milanesi”, ha spiegato il coordinatore di Forza Italia in Lombardia, Alessandro Sorte.

ore 16.30: comincia ufficiale il Consiglio Comunale: 42 consiglieri presenti, al momento se si votasse basterebbero 22 voti a favore per far passare la delibera;

ore 16.20: in attesa dell’inizio della seduta, Monica Romano, consigliere comunale eletta con il PD, ha annunciato ul suo voto favorevole alla delibera. “Non si tratta solo di un atto amministrativo, ma di una scelta che riguarda il destino di un simbolo internazionale di Milano”, ha spiegato. Salgono quindi a 24 i voti annunciati a favore: in caso di presenza di tutti e 49 i chiamati al voto (48 consiglieri e il sindaco Sala), serviranno 25 voti a favore per far passare la delibera;

ore 16.15: “Teniamoci San Siro “, “No alla vendita di San Siro “, “I beni pubblici non si vendono”: sono alcuni dei cartelli contro la vendita dello stadio a Inter e Milan che sono stati affissi in piazza Scala a Milano poco prima dell’inizio della seduta del Consiglio comunale che si esprimerà sulla delibera;

[IN AGGIORNAMENTO]

